Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Сгоревшие заживо в московской бытовке отмечали день рождения

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    Сгоревшие заживо в московской бытовке отмечали день рождения

    Сгоревшие заживо в московской бытовке отмечали день рождения

    Сгоревшие заживо в московской бытовке отмечали день рождения

    Пять мужчин и одна женщина заживо сгорели в бытовке, отмечая день рождения. Одному человеку удалось спастись.

    Причиной гибели шести человек при пожаре в бытовке в Москве стал разожженный мангал, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Источник в МВД: «На месте происшествия обнаружен мангал, который, по всей видимости, и стал причиной пожара».

    смотретьНа севере Москвы в горящей бытовке погибли 6 человек
    На севере Москвы в горящей бытовке погибли 6 человек
    ЧП произошло на пустыре вблизи станции «Москва — Бутырская Товарная» Савёловского направления Московской железной дороги. Шестеро мужчин и одна женщина отмечали день рождения в бытовке. Вагончик загорелся ночью, площадь пожара составила 12 квадратных метров. На месте ЧП обнаружили шесть тел. Их личности уже установлены: это двое москвичей и жители других регионов и стран СНГ, в том числе один гражданин Белоруссии.

    Одному человеку удалось спастись, его доставили в больницу с ожогами 30% поверхности тела.

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