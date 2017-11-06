Сгоревшие заживо в московской бытовке отмечали день рождения

Пять мужчин и одна женщина заживо сгорели в бытовке, отмечая день рождения. Одному человеку удалось спастись.
Причиной гибели шести человек при пожаре в бытовке в Москве стал разожженный мангал, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник в МВД: «На месте происшествия обнаружен мангал, который, по всей видимости, и стал причиной пожара».
ЧП произошло на пустыре вблизи станции «Москва — Бутырская Товарная» Савёловского направления Московской железной дороги. Шестеро мужчин и одна женщина отмечали день рождения в бытовке. Вагончик загорелся ночью, площадь пожара составила 12 квадратных метров. На месте ЧП обнаружили шесть тел. Их личности уже установлены: это двое москвичей и жители других регионов и стран СНГ, в том числе один гражданин Белоруссии.
Одному человеку удалось спастись, его доставили в больницу с ожогами 30% поверхности тела.
Источник в МВД: «На месте происшествия обнаружен мангал, который, по всей видимости, и стал причиной пожара».
ЧП произошло на пустыре вблизи станции «Москва — Бутырская Товарная» Савёловского направления Московской железной дороги. Шестеро мужчин и одна женщина отмечали день рождения в бытовке. Вагончик загорелся ночью, площадь пожара составила 12 квадратных метров. На месте ЧП обнаружили шесть тел. Их личности уже установлены: это двое москвичей и жители других регионов и стран СНГ, в том числе один гражданин Белоруссии.
Одному человеку удалось спастись, его доставили в больницу с ожогами 30% поверхности тела.
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