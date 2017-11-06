Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
    Американский полицейский нокаутировал женщину в ответ на пощечину: видео. драки и избиения, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканский полицейский нокаутировал женщину в ответ на пощечину: видео

    Американский полицейский нокаутировал женщину в ответ на пощечину: видео

    4 комментария
    • Фото: JustPoliceVideos / youtube.com
    Американский полицейский нокаутировал женщину в ответ на пощечину: видео

    Американский полицейский нокаутировал женщину в ответ на пощечину: видео

    Американский полицейский нокаутировал женщину в ответ на пощечину: видео
    • Фото: JustPoliceVideos / youtube.com

      • В Майами любительница американского футбола после матча попала в больницу. Женщину кулаком в лицо ударил полицейский, который вместе с коллегами выносил ее с трибун.

      Как пишет The Independent, ударом офицер ответил болельщице на пощечину. Предположительно нетрезвая американка, получив сдачи, потеряла сознание.

      Инцидент попал на видео. Как рассказали правоохранители, американка ввязалась в ссору с другими присутствовавшими на стадионе зрителями и грязно ругалась. После игры ей предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.

      Видеозапись просмотрели десятки тысяч человек. Одни уверены, что офицер превысил полномочия, и требуют его уволить, другие посчитали удар по лицу «естественной» реакцией на недостойное поведение девушки.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru