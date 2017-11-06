Американский полицейский нокаутировал женщину в ответ на пощечину: видео

В Майами любительница американского футбола после матча попала в больницу. Женщину кулаком в лицо ударил полицейский, который вместе с коллегами выносил ее с трибун.
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Как пишет The Independent, ударом офицер ответил болельщице на пощечину. Предположительно нетрезвая американка, получив сдачи, потеряла сознание.
Инцидент попал на видео. Как рассказали правоохранители, американка ввязалась в ссору с другими присутствовавшими на стадионе зрителями и грязно ругалась. После игры ей предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.
Видеозапись просмотрели десятки тысяч человек. Одни уверены, что офицер превысил полномочия, и требуют его уволить, другие посчитали удар по лицу «естественной» реакцией на недостойное поведение девушки.
Инцидент попал на видео. Как рассказали правоохранители, американка ввязалась в ссору с другими присутствовавшими на стадионе зрителями и грязно ругалась. После игры ей предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.
Видеозапись просмотрели десятки тысяч человек. Одни уверены, что офицер превысил полномочия, и требуют его уволить, другие посчитали удар по лицу «естественной» реакцией на недостойное поведение девушки.
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