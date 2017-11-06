Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
    Футбольные фанаты в Киеве заранее договорились о драке. Киев, драки и избиения, полиция, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутбольные фанаты в Киеве заранее договорились о драке

    Футбольные фанаты в Киеве заранее договорились о драке

    комментировать
    • Фото: Spravce hooligans / youtube.com
    Футбольные фанаты в Киеве заранее договорились о драке

    Футбольные фанаты в Киеве заранее договорились о драке

    Футбольные фанаты в Киеве заранее договорились о драке
    • Фото: Spravce hooligans / youtube.com

      • Полиция Киева открыла уголовное производство по факту драки между футбольными болельщиками, которая произошла накануне вечером в одном из районов столицы Украины.

      В киевской полиции сообщили о 79 задержанных после побоища в одном из районов города. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

      Правоохранители выяснили, что болельщики двух футбольных клубов заранее спланировали драку: назначили дату, время и место встречи, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

      На месте побоища полицейские задержали 30 человек, после — еще 49 участников драки. Всех доставили в управление полиции, составили административные протоколы, после чего отпустили. Трое пострадавших попали в больницу, сейчас на лечении остается один раненый.

      Зачинщикам драки может грозить уголовное наказание — до 4 лет лишения свободы.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru