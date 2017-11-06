Футбольные фанаты в Киеве заранее договорились о драке

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту драки между футбольными болельщиками, которая произошла накануне вечером в одном из районов столицы Украины.
В киевской полиции сообщили о 79 задержанных после побоища в одном из районов города. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Правоохранители выяснили, что болельщики двух футбольных клубов заранее спланировали драку: назначили дату, время и место встречи, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.
На месте побоища полицейские задержали 30 человек, после — еще 49 участников драки. Всех доставили в управление полиции, составили административные протоколы, после чего отпустили. Трое пострадавших попали в больницу, сейчас на лечении остается один раненый.
Зачинщикам драки может грозить уголовное наказание — до 4 лет лишения свободы.
Правоохранители выяснили, что болельщики двух футбольных клубов заранее спланировали драку: назначили дату, время и место встречи, сообщается на странице полиции Киева в Facebook.
На месте побоища полицейские задержали 30 человек, после — еще 49 участников драки. Всех доставили в управление полиции, составили административные протоколы, после чего отпустили. Трое пострадавших попали в больницу, сейчас на лечении остается один раненый.
Зачинщикам драки может грозить уголовное наказание — до 4 лет лишения свободы.
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