Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    В Германии мужчина с ножом взял в заложницы чиновницу

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    В Германии мужчина с ножом взял в заложницы чиновницу

    В Германии мужчина с ножом взял в заложницы чиновницу

    В немецком городе Пфаффенхофен мужчина, которого пытаются лишить родительских прав, напал на сотрудницу администрации города.

    Как сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk, сейчас полиция оцепила место происшествия и пытается установить контакт с мужчиной.

    Известно, что захватчик вооружен ножом и удерживает в здании одну из сотрудниц администрации. О том, есть ли у захватчика другое оружие, пока не сообщается. Известно, что ранее у мужчины возникли семейные проблемы: на днях стало известно, что его могут лишить родительских прав. «Других деталей о преступнике и жертве у нас нет», — сообщили в пресс-службе полиции.

    Улицы рядом с администрацией Пфаффенхофена перекрыты.

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