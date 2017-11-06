Замглавы Минобороны РФ: участь террористов в Сирии предрешена

В Минобороны РФ рассказали, что необходимо предпринять для окончательной победы над террористами в Сирии.
По словам замминистра обороны Александра Фомина, сейчас сирийской армии осталось завершить наступление вдоль реки Евфрат.
Александр Фомин, заместитель министра обороны РФ: «Сегодня остается лишь завершить наступление на юго-востоке Сирии вдоль реки Евфрат. Здесь сейчас идут активные действия. Террористы еще сопротивляются, но их участь предрешена».
После разгрома террористов, отметил замглавы Минобороны, встанут вопросы постконфликтного урегулирования. Среди них Фомин выделил восстановление разрушенной инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи и разминирование.
Что же касается политического урегулирования, то, отметил замминистра, наиболее приемлемым вариантом является Конгресс сирийского национального диалога, который должен подтвердить приверженность единству и независимости Сирии, а также создать условия для политических преобразований. Фомин отметил, что эту идею уже поддержал Башар Асад, передает Газета.Ru.
Александр Фомин, заместитель министра обороны РФ: «Народ устал от войны, жители Сирии хотят вернуться к мирной жизни. Боевые действия практически подошли к концу».
Отметим, что ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что под контролем запрещенного «Исламского государства» осталось не более 5% территории Сирии. В Госдуме же отмечали, что уже до конца года сирийские войска завершат разгром ИГИЛ и восстановят контроль над восточной границей страны.
Александр Фомин, заместитель министра обороны РФ: «Сегодня остается лишь завершить наступление на юго-востоке Сирии вдоль реки Евфрат. Здесь сейчас идут активные действия. Террористы еще сопротивляются, но их участь предрешена».
После разгрома террористов, отметил замглавы Минобороны, встанут вопросы постконфликтного урегулирования. Среди них Фомин выделил восстановление разрушенной инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи и разминирование.
Что же касается политического урегулирования, то, отметил замминистра, наиболее приемлемым вариантом является Конгресс сирийского национального диалога, который должен подтвердить приверженность единству и независимости Сирии, а также создать условия для политических преобразований. Фомин отметил, что эту идею уже поддержал Башар Асад, передает Газета.Ru.
Александр Фомин, заместитель министра обороны РФ: «Народ устал от войны, жители Сирии хотят вернуться к мирной жизни. Боевые действия практически подошли к концу».
Отметим, что ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что под контролем запрещенного «Исламского государства» осталось не более 5% территории Сирии. В Госдуме же отмечали, что уже до конца года сирийские войска завершат разгром ИГИЛ и восстановят контроль над восточной границей страны.
Комментарии