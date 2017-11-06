Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Сыщики назвали причину пожара с шестью жертвами в Москве

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    Сыщики назвали причину пожара с шестью жертвами в Москве

    Сыщики назвали причину пожара с шестью жертвами в Москве

    Сыщики назвали причину пожара с шестью жертвами в Москве

    Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром в бытовке на севере Москвы, при котором погибли шесть человек и один пострадал.

    Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

    Как сообщили в Московском межрегиональном управлении СКР на транспорте, предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности потерпевшими.

    смотретьНа севере Москвы в горящей бытовке погибли 6 человек
    На севере Москвы в горящей бытовке погибли 6 человек
    Напомним, пожар в бытовке у станции «Москва — Бутырская Товарная» произошел в ночь на 6 ноября. В результате погибли шесть человек, их личности сейчас устанавливаются. Одному человеку удалось спастись — он госпитализирован с ожогами 30% поверхности тела.

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