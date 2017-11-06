Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    В Петербурге скончалась семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу

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    • Фото: fpspb / vk.com
    В Петербурге скончалась семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу

    В Петербурге скончалась семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу

    В Петербурге скончалась семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу
  • Фото: fpspb / vk.com

    • Многократная чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу Наталья Румянцева скончалась в Петербурге.

    Спортсменка ушла из жизни в ночь на 5 ноября. Ей было 46 лет.

    Соболезнования родным и близким Румянцевой принесли в Федерации пауэрлифтинга Петербурга. Там также отметили, что в последнее время она вела активную работу на тренерском поприще и воспитала множество талантливых учеников.

    Наталья Румянцева семь раз становилась чемпионкой мира и восемь — чемпионкой Европы. Была членом Зала славы Европейской федерации пауэрлифтинга и заслуженным мастером спорта России.

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