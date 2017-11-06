Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы

    В Крыму сообщили о планах оспорить санкции в отношении полуострова

    1 комментарий

    В Крыму сообщили о планах оспорить санкции в отношении полуострова

    В Крыму сообщили о планах оспорить санкции в отношении полуострова

    В Ялте впервые начал работу Форум друзей Крыма. Его участники планируют учредить Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между республикой и странами мира.

    На международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения» руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов заявил, что санкции против Крыма юристы собираются оспорить в международных инстанциях.

    Александр Молохов, руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при Правительстве Республики Крым: «Мы должны переходить в наступательную позицию, в том числе и на юридическом фронте. Мы должны отвечать на вызов времени и защищать права крымчан на международном уровне, бороться с санкциями как на уровне международных инстанций, так и на уровне народной дипломатии. Мы планируем развернуть юридическую работу в оспаривании санкций и в Европейском суде справедливости в Люксембурге, и в Европейском суде по правам человека».

    По словам Молохова, санкционный режим нелегитимный, так как введен в обход Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

    Александр Молохов: «Мы приглашаем к сотрудничеству юристов-международников. Двери нашей рабочей группы открыты».

    После референдума в марте 2014 года Крым стал российским регионом, 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев поддержали идею вхождения в состав России. Голосование состоялось после госпереворота на Украине, который случился в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией, а Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru