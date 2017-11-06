К пережившей нападение ведущей «Эха Москвы» приставили охрану

Татьяна Фельгенгаэур вышла в эфир радиостанции «Эхо Москвы» и рассказала, что чувствует себя гораздо лучше и намерена полностью поправиться к Новому году.
О возвращении пережившей нападение мужчины с ножом Татьяны Фельгенгаэур в радиоэфир сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Twitter.
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы»: «Таня Фельгенгауэр в прямом эфире! Таня вернулась!».
Сама радиоведущая отметила, что перенесла очень тяжелую операцию, и реабилитация речевого аппарата будет долгой. «Если мой врач узнает, что я пришла на радио, мне кажется, он меня убьет, потому что говорить мне нельзя, у меня ограничения нагрузок», — рассказала она.
Также на радиостанции сообщили, что к Фельгенгауэр сейчас приставлена охрана. Журналистка отметила, что это дает ей чувство безопасности. «Меня охраняют, и я ужасно благодарна этим людям. Это мне сейчас очень нужно, в первую очередь, чисто психологически», — отметила Фельгенгауэр.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы»: «Таня Фельгенгауэр в прямом эфире! Таня вернулась!».
Сама радиоведущая отметила, что перенесла очень тяжелую операцию, и реабилитация речевого аппарата будет долгой. «Если мой врач узнает, что я пришла на радио, мне кажется, он меня убьет, потому что говорить мне нельзя, у меня ограничения нагрузок», — рассказала она.
Также на радиостанции сообщили, что к Фельгенгауэр сейчас приставлена охрана. Журналистка отметила, что это дает ей чувство безопасности. «Меня охраняют, и я ужасно благодарна этим людям. Это мне сейчас очень нужно, в первую очередь, чисто психологически», — отметила Фельгенгауэр.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
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