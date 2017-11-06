Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    В Люберцах во время купания в ванне погиб 10-месячный ребенок

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    В Люберцах во время купания в ванне погиб 10-месячный ребенок

    В Люберцах во время купания в ванне погиб <nobr>10-месячный</nobr> ребенок

    В городе Люберцы следователи регионального СК устанавливают обстоятельства гибели 10-месячного ребенка.

    По данным оперативников, трагедия случилась в момент, когда мать, купая своих двух детей, отлучилась на минуту в соседнюю комнату.

    Вернувшись, она обнаружила, что младший ребенок лежит в воде. 10-месячный младенец погиб.

    Следователи проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельств происшествия.

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