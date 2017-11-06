В Люберцах во время купания в ванне погиб 10-месячный ребенок

В городе Люберцы следователи регионального СК устанавливают обстоятельства гибели 10-месячного ребенка.

По данным оперативников, трагедия случилась в момент, когда мать, купая своих двух детей, отлучилась на минуту в соседнюю комнату.



Вернувшись, она обнаружила, что младший ребенок лежит в воде. 10-месячный младенец погиб.



Следователи проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельств происшествия.