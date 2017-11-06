В Крыму разоблачили киевский центр по дискредитации полуострова

Планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, своевременно вскрыты, заявили власти Крыма.
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в интервью РИА Новости заявил, что власти полуострова планируют в ближайшее время «нейтрализовать угрозу», исходящую с Украины. По его словам, в Киеве существует некий специальный центр по дискредитации российских и крымских властей, региона и страны в целом.
Полонский подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Республики Крым: «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно уже идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.
Полонский подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Республики Крым: «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно уже идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.
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