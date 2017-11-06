Тайны королевского двора: в офшорах нашли миллионы Елизаветы II

В США опубликовали документы об офшорах мировых политиков и звезд. Архив обнародовал Международный консорциум журналистских расследований.
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В документе фигурируют как бывшие, так и действующие чиновники, в том числе президенты Колумбии и Либерии, сразу три бывших премьер-министра Канады и даже королева Елизавета II. Сообщается, что герцогство Ланкастер, которое управляет личными финансами британского монарха, инвестировало в офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах около 10 миллионов фунтов стерлингов (13 миллионов долларов). В Соединенном Королевстве не стали опровергать информацию и заявили, что Елизавета II не нарушает законов и исправно платит налоги.
В архиве под названием Paradise Papers («Райские страницы») есть также имена поп-звезд, в том числе Мадонны и Боно из U2. Это уже второе масштабное расследование. В прошлом году были опубликованы так называемые панамские архивы об офшорных сделках известных политиков, спортсменов и деятелей культуры. Расследование спровоцировало международный скандал.
В архиве под названием Paradise Papers («Райские страницы») есть также имена поп-звезд, в том числе Мадонны и Боно из U2. Это уже второе масштабное расследование. В прошлом году были опубликованы так называемые панамские архивы об офшорных сделках известных политиков, спортсменов и деятелей культуры. Расследование спровоцировало международный скандал.
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