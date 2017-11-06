Лионель Месси прилетел в Москву на товарищеский матч с российской командой

В Москву прибыл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Он примет участие в товарищеском матче с командой России.
Как передает пресс-служба Федерации футбола Аргентины, вместе с Месси в российскую столицу прилетел его партнер по «Барселоне» и национальной команде, опорный полузащитник Хавьер Маскерано.
Ранее сообщалось, что в понедельник к команде должны присоединиться форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, а также игроки «Зенита» Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана. Во вторник в Москву должен прибыть полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.
В составе сборной Аргентины Месси в 2014 году завоевал серебро чемпионата мира и был признан лучшим игроком турнира. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года и трехкратным серебряным призером Кубка Америки.
Выступая за «Барселону», Месси стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем кубка страны и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, он 5 раз получал «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира.
Российская и аргентинская сборные встретятся на московском стадионе «Лужники» 11 ноября, а 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют со сборной Нигерии.
[SELECCIÓN MAYOR] Los jugadores de @Argentina comenzaron a llegar a #Rusia. Leo Messi y @Mascherano ya lo hicieron 👇 #YoAmoAMiSelección 🇦🇷 pic.twitter.com/QGYvuazwY8— Selección Argentina (@Argentina) 6 ноября 2017 г.
Ранее сообщалось, что в понедельник к команде должны присоединиться форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, а также игроки «Зенита» Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана. Во вторник в Москву должен прибыть полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.
В составе сборной Аргентины Месси в 2014 году завоевал серебро чемпионата мира и был признан лучшим игроком турнира. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года и трехкратным серебряным призером Кубка Америки.
Выступая за «Барселону», Месси стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем кубка страны и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, он 5 раз получал «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира.
Российская и аргентинская сборные встретятся на московском стадионе «Лужники» 11 ноября, а 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют со сборной Нигерии.
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