Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Лионель Месси прилетел в Москву на товарищеский матч с российской командой

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    • Фото: @Argentina / twitter.com
    Лионель Месси прилетел в Москву на товарищеский матч с российской командой

    Лионель Месси прилетел в Москву на товарищеский матч с российской командой

    Лионель Месси прилетел в Москву на товарищеский матч с российской командой
  • Фото: @Argentina / twitter.com

    • В Москву прибыл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Он примет участие в товарищеском матче с командой России.

    Как передает пресс-служба Федерации футбола Аргентины, вместе с Месси в российскую столицу прилетел его партнер по «Барселоне» и национальной команде, опорный полузащитник Хавьер Маскерано.




    Ранее сообщалось, что в понедельник к команде должны присоединиться форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, а также игроки «Зенита» Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана. Во вторник в Москву должен прибыть полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария.

    В составе сборной Аргентины Месси в 2014 году завоевал серебро чемпионата мира и был признан лучшим игроком турнира. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года и трехкратным серебряным призером Кубка Америки.

    Выступая за «Барселону», Месси стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем кубка страны и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, он 5 раз получал «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира.

    Российская и аргентинская сборные встретятся на московском стадионе «Лужники» 11 ноября, а 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют со сборной Нигерии.

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