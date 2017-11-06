Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Дым и сгоревшие грузовики: появилось видео с места теракта в пригороде Дейр-эз-Зора. Исламское государство, Сирия, беженцы, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДым и сгоревшие грузовики: появилось видео с места теракта в пригороде Дейр-эз-Зора

    Дым и сгоревшие грузовики: появилось видео с места теракта в пригороде Дейр-эз-Зора

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    Дым и сгоревшие грузовики: появилось видео с места теракта в пригороде <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

    Дым и сгоревшие грузовики: появилось видео с места теракта в пригороде Дейр-эз-Зора

    Дым и сгоревшие грузовики: появилось видео с места теракта в пригороде <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

      Обнародованы кадры последствий теракта в сирийском лагере беженцев, который расположен недалеко от Дейр-эз-Зора.

      В ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированной машине въехал в колонну вынужденных переселенцев. Погибли и пострадали более 100 человек.

      Видео с места атаки удалось снять журналистам RT. Камера запечатлела полностью сожженные грузовики и поднимающийся в небо черный дым.

      смотретьПри взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети
      При взрыве машины в пригороде сирийского Дейр-эз-Зора погибли женщины и дети
      Как сообщает агентство SANA, среди жертв в основном женщины и дети. Ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна группировка.

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