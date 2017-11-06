Дым и сгоревшие грузовики: появилось видео с места теракта в пригороде Дейр-эз-Зора

Обнародованы кадры последствий теракта в сирийском лагере беженцев, который расположен недалеко от
Дейр-эз-Зора.
В ночь на воскресенье террорист-смертник на заминированной машине въехал в колонну вынужденных переселенцев. Погибли и пострадали более 100 человек.
Видео с места атаки удалось снять журналистам RT. Камера запечатлела полностью сожженные грузовики и поднимающийся в небо черный дым.
Как сообщает агентство SANA, среди жертв в основном женщины и дети. Ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна группировка.
Видео с места атаки удалось снять журналистам RT. Камера запечатлела полностью сожженные грузовики и поднимающийся в небо черный дым.
Как сообщает агентство SANA, среди жертв в основном женщины и дети. Ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна группировка.
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