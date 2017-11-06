Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Найдены обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета

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    Найдены обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета

    Найдены обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета

    Найдены обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета

    В Саудовской Аравии установлено место крушения вертолета, в котором находился принц и высокопоставленные лица страны. Уже обнаружены обломки разбившегося воздушного судна.

    Трагедия произошла накануне в административном округе Асир, что недалеко от границы с Йеменом. Саудовское агентство печати данные о жертвах не приводит и передает, что поисковая операция продолжается.

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что в этой катастрофе погибли 9 человек, отправившиеся по воздуху в инспекционную поездку. Известно, что среди жертв крушения заместитель эмира округа принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и начальник полиции Асира. Смерть члена королевской семьи подтвердили на государственном телевидении Саудовской Аравии.

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