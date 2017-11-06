«Она плохая тварь»: перед бойней техасский стрелок опубликовал фото винтовки

Девин Келли, устроивший бойню в баптистской церкви в техасском городе
Сазерленд-Спрингс, 5 лет назад был осужден военным трибуналом.
Подробности биографии преступника телеканалу СNN сообщила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек.
Энн Стефанек, пресс-секретарь ВВС США: «Открывший стрельбу в церкви в Сазерленд-Спрингс был осужден военным трибуналом в 2012 году за нападение на супругу и их ребенка».
Стефанек отметила, что Келли обвинялся по статье Единого кодекса военной юстиции, был уволен по дисциплинарным причинам в 2014 году и находился под арестом 12 месяцев. Злоумышленник открыл огонь на подступах к зданию. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, нападение произошло средь бела дня, в самый разгар воскресной церковной службы в первой баптистской церкви в городке Сазерленд-Спрингс в Техасе. Песнопения и молитвы были прерваны выстрелами. В этот момент в храме находились несколько десятков человек, многие с маленькими детьми. В течение нескольких минут вооруженный мужчина убивал их из автоматической винтовки, перезаряжая ее и стреляя вновь.
Грег Эббот, губернатор Техаса: «26 погибших и по меньшей мере 20 раненых. Возраст жертв — от 5 до 72 лет».
Личность преступника установили быстро. Известно, что 26-летний Девин Патрик Келли в 2009 году, сразу после окончания школы, поступил на службу в ВВС США и в 2014 году после военного трибунала был с позором уволен, после этого преподавал слово Божие детям в летней церковной школе, но непонятно, имела ли она отношение к первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс.
Расстреляв людей, преступник вышел из прихода и попал под пули. Одному из местных жителей удалось его ранить. Келли скрылся на машине, но, судя по всему, травма оказалась смертельной. Полиция нашла его мертвым в собственном автомобиле в нескольких километрах от места преступления.
Президент США Дональд Трамп из Японии, где он сейчас находится, выразил слова поддержки жителям Сазерленд-Спрингс и пообещал следить за ситуацией. Власти сообщают, что Келли основательно готовился к нападению, был одет в пуленепробиваемый жилет и черную тактическую форму, а в машине у него нашли целый арсенал оружия.
Полиция уже провела обыск в доме преступника, но пока ничего не сообщается о возможном мотиве этого массового убийства. Правда, 29 октября Келли разместил на своей странице в Facebook пост с фотографией автоматической винтовки AR-15 и подписью «она плохая тварь». Именно из этой винтовки он и убивал людей.
На кадрах предыдущей службы в первой баптистской церкви видно, насколько маленькое помещение в храме, там уместилась только сцена и несколько рядов стульев. Скрыться от пуль людям было просто негде.
Для крохотного Сазерленд-Спрингс это немыслимая трагедия. Судя по последней переписи населения, в 2000 году здесь жили 362 человека. Получается, что каждый 8-й горожанин стал жертвой этого массового убийства.
Энн Стефанек, пресс-секретарь ВВС США: «Открывший стрельбу в церкви в Сазерленд-Спрингс был осужден военным трибуналом в 2012 году за нападение на супругу и их ребенка».
Стефанек отметила, что Келли обвинялся по статье Единого кодекса военной юстиции, был уволен по дисциплинарным причинам в 2014 году и находился под арестом 12 месяцев. Злоумышленник открыл огонь на подступах к зданию. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, нападение произошло средь бела дня, в самый разгар воскресной церковной службы в первой баптистской церкви в городке Сазерленд-Спрингс в Техасе. Песнопения и молитвы были прерваны выстрелами. В этот момент в храме находились несколько десятков человек, многие с маленькими детьми. В течение нескольких минут вооруженный мужчина убивал их из автоматической винтовки, перезаряжая ее и стреляя вновь.
Грег Эббот, губернатор Техаса: «26 погибших и по меньшей мере 20 раненых. Возраст жертв — от 5 до 72 лет».
Личность преступника установили быстро. Известно, что 26-летний Девин Патрик Келли в 2009 году, сразу после окончания школы, поступил на службу в ВВС США и в 2014 году после военного трибунала был с позором уволен, после этого преподавал слово Божие детям в летней церковной школе, но непонятно, имела ли она отношение к первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс.
Расстреляв людей, преступник вышел из прихода и попал под пули. Одному из местных жителей удалось его ранить. Келли скрылся на машине, но, судя по всему, травма оказалась смертельной. Полиция нашла его мертвым в собственном автомобиле в нескольких километрах от места преступления.
Президент США Дональд Трамп из Японии, где он сейчас находится, выразил слова поддержки жителям Сазерленд-Спрингс и пообещал следить за ситуацией. Власти сообщают, что Келли основательно готовился к нападению, был одет в пуленепробиваемый жилет и черную тактическую форму, а в машине у него нашли целый арсенал оружия.
Полиция уже провела обыск в доме преступника, но пока ничего не сообщается о возможном мотиве этого массового убийства. Правда, 29 октября Келли разместил на своей странице в Facebook пост с фотографией автоматической винтовки AR-15 и подписью «она плохая тварь». Именно из этой винтовки он и убивал людей.
На кадрах предыдущей службы в первой баптистской церкви видно, насколько маленькое помещение в храме, там уместилась только сцена и несколько рядов стульев. Скрыться от пуль людям было просто негде.
Для крохотного Сазерленд-Спрингс это немыслимая трагедия. Судя по последней переписи населения, в 2000 году здесь жили 362 человека. Получается, что каждый 8-й горожанин стал жертвой этого массового убийства.
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