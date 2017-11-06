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Морские дьяволы

    Сыро и холодно: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Сыро и холодно: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    Сыро и холодно: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    Сыро и холодно: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • В последний из трех выходных дней жителей Москвы и Подмосковья ждет пасмурная погода.

    Синоптики прогнозируют в Московском регионе прохладную погоду с небольшими осадками.

    Сообщение Росгидромета: «В понедельник будет облачно с прояснениями. Местами возможны слабые осадки. Температура в Москве составит 4–6 градусов, по области — от 1 до 6 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду».

    В ночь на вторник температура опустится до 1–3 градусов выше нуля в столице, а в Подмосковье термометры покажут от минус одного до плюс четырех градусов.

    Днем 7 ноября в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, туман и небольшие дожди. Температура днем в Москве 4–6 градусов, а в Подмосковье — от 1 до 6 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду, пишет ТАСС.

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