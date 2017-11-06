Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы

    Трамп задумался о переговорах с Ким Чен Ыном

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst
    Трамп задумался о переговорах с Ким Чен Ыном

    Трамп задумался о переговорах с Ким Чен Ыном

    Трамп задумался о переговорах с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР для переговоров.

    О возможной встрече с Ким Чен Ыном глава Белого дома рассуждал в интервью американскому телешоу Full Measure, которое вышло в эфир во время визита Трампа в Японию, куда он отправился в рамках азиатского турне.

    Дональд Трамп, президент США: «Я бы сел и поговорил с кем угодно. Я не думаю, что это является проявлением силы или слабости. Думаю, что переговоры со всеми людьми — это неплохая вещь. Я, безусловно, открыт для этого, но мы посмотрим, как все будет развиваться. Пока, думаю, говорить об этом нам пока слишком рано».

    Накануне эфира Full Measure, в котором прозвучало это заявление Трампа, представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Майкл Дамонт сообщил, что наземная операция — единственным способ определить и гарантировано уничтожить все ядерные объекты Северной Кореи. Так адмирал Дамонт ответил американским конгрессменам, которые считают, что военные действия США и их союзников против КНДР могут обернуться миллионными жертвами.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru