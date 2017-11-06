Легенды Останкинской башни: почему в ресторане «Седьмое небо» взрывается шампанское

За телевещание в нашей стране 50 лет назад стала отвечать Останкинская телебашня. Накануне полувекового юбилея советской власти инженеры и редакторы готовились к трансляции парада на Красной площади. Впервые главный праздник СССР должны были показать в цвете, а на отметке в 337 метров рабочие заканчивали отделку ресторана «Седьмое небо», ставшего вскоре одним из самых знаменитых в стране.
Высота Останкинской башни составляет 527 метров. Она в 3 раза выше башни Лондонского почтамта. По лестницам второго яруса ресторана «Седьмое небо» официантки разносили фирменные блюда — салат «Высота», напиток «Птичье молоко» и «Седьмое небо». В помещении вращающийся пол, который делает один оборот в час.
Первый художественный фильм, который снимали в помещениях Останкинской телебашни, мог породить легенды. Там речь шла о боязни высоты и взрывающихся при открытии бутылках шампанского. Как передает корреспондент НТВ Владимир Кобяков, с высоты 337 метров можно увидеть новостройки Дзержинского района столицы.
Первый художественный фильм, который снимали в помещениях Останкинской телебашни, мог породить легенды. Там речь шла о боязни высоты и взрывающихся при открытии бутылках шампанского. Как передает корреспондент НТВ Владимир Кобяков, с высоты 337 метров можно увидеть новостройки Дзержинского района столицы.
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