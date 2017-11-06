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    На Варшавском шоссе грузовик протаранил 2 легковушки и перевернулся

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    На Варшавском шоссе грузовик протаранил 2 легковушки и перевернулся

    На Варшавском шоссе грузовик протаранил 2 легковушки и перевернулся

    В результате ДТП на Варшавском шоссе Москвы погиб человек.

    Как сообщили в ГИБДД, авария со смертельным исходом произошла на юге Москвы.

    Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве: «В районе дома 36 на Варшавском шоссе грузовичок Hyundai Porter задел две автомашины. От удара он опрокинулся на бок. Водитель погиб».

    По предварительной информации, других пострадавших в результате аварии нет. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливающие все обстоятельства ДТП.

    Движение транспорта в районе аварии ограничено, пишет ТАСС.

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