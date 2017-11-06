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    Футбольные фанаты устроили побоище в Киеве

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    • Фото: Оксана Блищик / facebook.com
    Футбольные фанаты устроили побоище в Киеве

    Футбольные фанаты устроили побоище в Киеве

    Футбольные фанаты устроили побоище в Киеве
  • Фото: Оксана Блищик / facebook.com

    • После массовой драки в Голосеевском районе Киева полиция украинской столицы задержала около трех десятков футбольных фанатов.

    Полиция Киева сообщает, что в массовой драке, которая произошла в воскресенье вечером на улице Василия Касияна в Голосеевском районе украинской столицы, принимали участие более 100 человек. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1479514335437666&id=321428301246281

    Полицейские задержали порядка 30 участников побоища. Информация о пострадавших уточняется. Болельщики каких именно футбольных клубов участвовали в потасовке, не сообщается.

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