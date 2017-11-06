Top Disco Pop
ТВ-Эфир
Top Disco Pop
    Во время гонок на Кубани квадроцикл врезался в зрителей: видео. Краснодарский край, автомотоспорт, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо время гонок на Кубани квадроцикл врезался в зрителей: видео

    Во время гонок на Кубани квадроцикл врезался в зрителей: видео

    комментировать
    Во время гонок на Кубани квадроцикл врезался в зрителей: видео

    Во время гонок на Кубани квадроцикл врезался в зрителей: видео

    Во время гонок на Кубани квадроцикл врезался в зрителей: видео

      Два человека получили травмы в результате несчастного случая, который произошел во время гонок на квадроциклах в Краснодарском крае.

      Как сообщили в ГУМВД про Краснодарскому краю, двое мужчин 1972 и 1967 года рождения получили травмы во время проведения гонок на квадроциклах в станице Родниковской.

      Пострадавших доставили в Лабинскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь, цитирует ТАСС.

      Кадры аварии появились в соцсетях. Очевидцы сняли на видео момент, когда квадроцикл на повороте на полной скорости влетает в группу зрителей.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru