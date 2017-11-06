Во время гонок на Кубани квадроцикл врезался в зрителей: видео

Два человека получили травмы в результате несчастного случая, который произошел во время гонок на квадроциклах в Краснодарском крае.
Как сообщили в ГУМВД про Краснодарскому краю, двое мужчин 1972 и 1967 года рождения получили травмы во время проведения гонок на квадроциклах в станице Родниковской.
Пострадавших доставили в Лабинскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь, цитирует ТАСС.
Кадры аварии появились в соцсетях. Очевидцы сняли на видео момент, когда квадроцикл на повороте на полной скорости влетает в группу зрителей.
Пострадавших доставили в Лабинскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь, цитирует ТАСС.
Кадры аварии появились в соцсетях. Очевидцы сняли на видео момент, когда квадроцикл на повороте на полной скорости влетает в группу зрителей.
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