В Лондоне задержали подростков, плескавших людям кислотой в лицо

Подростки 14 и 16 лет подозреваются в нападениях на курьеров, доставляющих продукты быстрого питания.
По данным полиции, речь идет о двух не связанных друг с другом инцидентах, произошедших на этой неделе на востоке и севере Лондона. Подростки брызгали в лицо курьерам кислотой, а потом пытались забрать у них скутеры.
В результате нападения один из пострадавших получил серьезную травму и может потерять зрение, отметили в пресс-службе Скотленд-Ярда.
В последнее время в Великобритании участились случаи атак на людей с кислотой. Сообщалось, что подростки в разных районах Лондона совершили целую серию нападений на владельцев мопедов.
В связи с этим полиция даже разработала целый комплекс превентивных мер. В частности, решено карать полугодовым заключением за неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами и ввести возрастные ограничения на продажу кислоты.
В результате нападения один из пострадавших получил серьезную травму и может потерять зрение, отметили в пресс-службе Скотленд-Ярда.
В последнее время в Великобритании участились случаи атак на людей с кислотой. Сообщалось, что подростки в разных районах Лондона совершили целую серию нападений на владельцев мопедов.
В связи с этим полиция даже разработала целый комплекс превентивных мер. В частности, решено карать полугодовым заключением за неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами и ввести возрастные ограничения на продажу кислоты.
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