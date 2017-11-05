Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Выигравшему 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

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    Выигравшему 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

    Выигравшему 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

    Психиатр порекомендовал россиянину, выигравшему рекордную сумму в лотерею, поберечь свою психику и некоторое время ни с кем не общаться.

    Жителю Воронежской области, который сегодня выиграл в лотерею рекордные 506 млн рублей, стоит на некоторое время «залечь на дно», чтобы оградить себя от расспросов и просьб поделиться. Такое мнение высказал в воскресенье РИА Новости психиатр, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

    По словам психиатра, неожиданный выигрыш станет серьезным испытанием для психики, и счастливчику нужно поберечь себя.

    Владимир Файнзильберг, психиатр: «Судя по всему, он еще не скоро придет в себя. На самом деле появится масса желающих разделить с ним этот триумф, а самое главное — выигранную сумму, поэтому ему придется отбиваться от всевозможных родственников, просителей, знакомых, друзей и просто желающих получить долю своего пирога. А это требует, конечно, какой-то психологической устойчивости, и может быть, даже на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами, телефонными звонками и так далее».

    смотретьРоссиянин выиграл в лотерею рекордные 506 миллионов рублей
    Россиянин выиграл в лотерею рекордные 506 миллионов рублей
    Напомним, сегодня стало известно о крупнейшем за всю историю российских лотерей выигрыше, который достался жителю Воронежской области. В эфире программы НТВ «У нас выигрывают!» в ходе 1204-го тиража «Русского лото» был разыгран беспрецедентный джекпот в размере 506 миллионов рублей. Имя счастливчика пока неизвестно.

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