Украина пожаловалась в ЮНЕСКО на ремонт в Ханском дворце в Бахчисарае

Министерство культуры Украины призвало прекратить восстановительные работы в Ханском дворце в Бахчисарае. В Крыму в ответ напомнили, что памятник до 2014 года находился на грани разрушения.
В украинском ведомстве заявили, что во время работ в Ханском дворце, который внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, были повреждены росписи XVIII века. Также утверждается, что на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка из-за применения техники, использующей для очистки струю воды под большим давлением. Кроме того, как говорится в заявлении Минкульта Украины, все работы проводятся сотрудниками, которые не имеют опыта в сфере реставрации.
В связи с этим в Киеве решили обратиться в ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма в вопросе прекращения работ в Ханском дворце.
В Крыму уже ответили на заявление украинского Минкульта. Так, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский напомнил, что Ханский дворец в Бахчисарае до 2014 года находился на грани разрушения, передает РИА Новости.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе Ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его на сегодня вытягиваем».
Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов, его строительство началось в начале XVI века. Является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры.
В связи с этим в Киеве решили обратиться в ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма в вопросе прекращения работ в Ханском дворце.
В Крыму уже ответили на заявление украинского Минкульта. Так, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский напомнил, что Ханский дворец в Бахчисарае до 2014 года находился на грани разрушения, передает РИА Новости.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе Ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его на сегодня вытягиваем».
Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов, его строительство началось в начале XVI века. Является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры.
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