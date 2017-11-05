В Совфеде призвали подумать о базах на Кубе и во Вьетнаме

В Совете Федерацию заявили, что размещение военной базы РФ на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности.
Сенатор Виктор Бондарев заявил, что до 2002 года военное присутствие России «в самом американском подбрюшье» во многом помогало сдерживать агрессию США.
При этом сенатор отметил, что решение о восстановлении базы должно быть согласовано с кубинцами.
Виктор Бондарев, глава комитета Совета Федерации по обороне: «Полагаю, что усиление напряженности в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран — исторических партнеров России — не исключает нашего возвращения в Латинскую Америку. Конечно, это должно быть согласовано с кубинцами».
Также Бондарев отметил, что России следует подумать о возвращении ВМФ во Вьетнам с разрешения властей этой страны.
Поддержал восстановление российской военной базы на Кубе и первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, передает РИА Новости.
При этом сенатор отметил, что решение о восстановлении базы должно быть согласовано с кубинцами.
Виктор Бондарев, глава комитета Совета Федерации по обороне: «Полагаю, что усиление напряженности в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран — исторических партнеров России — не исключает нашего возвращения в Латинскую Америку. Конечно, это должно быть согласовано с кубинцами».
Также Бондарев отметил, что России следует подумать о возвращении ВМФ во Вьетнам с разрешения властей этой страны.
Поддержал восстановление российской военной базы на Кубе и первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, передает РИА Новости.
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