Напавший на сотрудницу калининградского зоопарка тигр пребывает в шоке

Амурский тигр Тайфун, напавший на сотрудницу калининградского зоопарка, находится в шоковом состоянии.
Как сообщили в дирекции зоопарка, сейчас тигр находится в своем вольере.
При этом отмечается, что случае с нападением на зоотехника речи об агрессии не идет — животное проявило естественную реакцию.
Дирекция калининградского зоопарка: «В данной ситуации животное проявило естественную реакцию (на появление на его территории чужака). Тигр — территориальное животное, они одиночки и строго охраняют свою территорию, объединяясь в пары только во время брачных игр».
Также в дирекции учреждения подчеркнули, что 16-летний Тайфун ранее никогда не проявлял агрессии, передает ТАСС.
Напомним, сегодня утром амурский тигр по кличке Тайфун напал на сотрудницу зоопарка. Помогли зоотехнику посетители зоопарка. Они отвлекли животное, начав бросать камни и подручные предметы. За это время женщина смогла спрятаться во внутреннем помещении.
Пострадавшая была доставлена в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, жизни сотрудницы зоопарка ничто не угрожает.
Проверку по факту инцидента проводят сыщики и сотрудники зоопарка. В частности, выясняется, почему работница зоопарка оказалась в вольере одновременно с тигром.
При этом отмечается, что случае с нападением на зоотехника речи об агрессии не идет — животное проявило естественную реакцию.
Дирекция калининградского зоопарка: «В данной ситуации животное проявило естественную реакцию (на появление на его территории чужака). Тигр — территориальное животное, они одиночки и строго охраняют свою территорию, объединяясь в пары только во время брачных игр».
Также в дирекции учреждения подчеркнули, что 16-летний Тайфун ранее никогда не проявлял агрессии, передает ТАСС.
Напомним, сегодня утром амурский тигр по кличке Тайфун напал на сотрудницу зоопарка. Помогли зоотехнику посетители зоопарка. Они отвлекли животное, начав бросать камни и подручные предметы. За это время женщина смогла спрятаться во внутреннем помещении.
Пострадавшая была доставлена в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, жизни сотрудницы зоопарка ничто не угрожает.
Проверку по факту инцидента проводят сыщики и сотрудники зоопарка. В частности, выясняется, почему работница зоопарка оказалась в вольере одновременно с тигром.
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