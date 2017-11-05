Сработавшие пожарные краны спровоцировали пробку в Лефортовском туннеле

В Москве на Третьем транспортном кольце затруднено движение. Пробка образовалась на въезде в Лефортовский туннель.
Под сводом туннеля на проезжую часть текут мощные струи воды, поэтому водители вынуждены ехать медленно. Как передает «Интерфакс», затор произошел из-за того, что несколько пожарных кранов сработали в районе эвакуационного выхода.
После участка, где на асфальт течет вода, движение по ТТК совершенно свободно. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в целом загруженность столичных дорог оценивается в 2 балла.
После участка, где на асфальт течет вода, движение по ТТК совершенно свободно. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в целом загруженность столичных дорог оценивается в 2 балла.
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