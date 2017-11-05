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Новые русские сенсации

    Сработавшие пожарные краны спровоцировали пробку в Лефортовском туннеле

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    Сработавшие пожарные краны спровоцировали пробку в Лефортовском туннеле

    Сработавшие пожарные краны спровоцировали пробку в Лефортовском туннеле

    В Москве на Третьем транспортном кольце затруднено движение. Пробка образовалась на въезде в Лефортовский туннель.

    Под сводом туннеля на проезжую часть текут мощные струи воды, поэтому водители вынуждены ехать медленно. Как передает «Интерфакс», затор произошел из-за того, что несколько пожарных кранов сработали в районе эвакуационного выхода.

    После участка, где на асфальт течет вода, движение по ТТК совершенно свободно. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в целом загруженность столичных дорог оценивается в 2 балла.

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