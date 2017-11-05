Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации

    Совфед: отказ конгрессменов встречаться с послом РФ ведет к самоизоляции США

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Совфед: отказ конгрессменов встречаться с послом РФ ведет к самоизоляции США

    Совфед: отказ конгрессменов встречаться с послом РФ ведет к самоизоляции США

    Совфед: отказ конгрессменов встречаться с послом РФ ведет к самоизоляции США
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • В Совете Федерации прокомментировали информацию о том, что американские конгрессмены отказываются от встреч с новым послом России в США Анатолием Антоновым.

    Так, сенатор Константин Косачёв заявил, что подобная парламентская самоизоляция ведет к непредсказуемым и разрушительным последствиям.

    Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным делам: «Американские коллеги, увы, предпочитают вариться в собственном соку, беря на веру антироссийские теории записных русофобов и не утруждая себя дискуссией по существу. И это вызывает все большее сожаление и разочарование, поскольку последствия такой парламентской самоизоляции все более непредсказуемы и все более разрушительны».

    При этом сенатор отметил, что американским конгрессменам, по всей видимости, просто нечего противопоставить аргументам российской стороны, которые могли бы прозвучать во время прямого диалога.

    В свою очередь первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в таком поведении американских парламентариев нет ничего удивительно, ведь ранее именно они и инициировали ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой, передает ТАСС.

    Ранее посол России в США посетовал на то, что американские конгрессмены отказываются встречаться с ним для обсуждения тех или иных вопросов. Антонов подчеркнул, что все его запросы в американский Конгресс не принесли никаких результатов.

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