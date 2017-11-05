Первый после 11 сентября: почему «американец» из Узбекистана атаковал Нью-Йорк

Крупнейший теракт в
Нью-Йорке со времен 11 сентября: террорист атакует прохожих на пикапе, восемь погибших, при аресте он не раскаивается. Страх и ненависть — почему выходец из Средней Азии, выигравший в лотерею «американскую мечту», стал террористом и даже в больничной палате требует повесить флаг ИГИЛ?
Врезается 29-летний Сейфулло Саипов в толпу не просто где-то в центре Нью-Йорка, а в паре кварталов от мемориала жертвам атаки на башни-близнецы. И он — присягнувший ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) одиночка, то есть террорист уже нового типа. Он планировал, как когда-то «Аль-Каида», свой теракт два месяца. И Нью-Йорк снова оказался беззащитен, несмотря на прошедшие после 11 сентября 16 лет.
Корреспондент НТВ Алексей Веселовский прошел весь путь Сейфулло Саипова в обратную сторону, чтобы понять, почему тот, кто приехал в Америку уже после страшной трагедии, устроил самый жестокий и кровавый теракт со времен нападения на башни-близнецы.
Вывески на английском и арабском, халяльная еда — не удивительно, что Сайфулло Саипов, после того как попробовал осесть в Огайо и Флориде, приехал именно в Патерсон, штат Нью-Джерси, новую американскую родину примерно для 35 тысяч мусульман. Вместе с женой, тоже из Узбекистана, и тремя детьми он жил в небольшой квартирке в двухэтажном доме. После теракта семья отсюда съехала.
Карлос Батиста, сосед Саипова: «Они держались особняком. Жена почти не выходила на улицу, я видел ее всего раза три-четыре. Саипов выходил чаще, встречался с двумя приятелями и играл с детьми во дворе».
Три недели назад Карлос видел взятый Саиповым в аренду грузовик, но тогда даже подумать ничего плохого не мог.
Карлос Батиста: «Машина простояла напротив целую неделю. Вот это было странно, потому что он не занимался строительством, никаких стройматериалов в кузове не было, и я еще удивился: зачем она ему?»
У него не было проблем с законом, даже полиция признала — семь штрафов за нарушение правил дорожного движения не в счет. Однако некоторые знакомые Саипова вспоминают, что характер у него был взрывной.
Мирахмат Муминов: «Он об этом открыто нигде не говорил нам или людям, которые против радикализма или экстремистов, или того же ИГИЛ. Поэтому, думаю, он жил внутри себя. Он так сделал, просто потому, что такой человек, такой характер: плевать на всех и на все. Он наплевал на всех. У него три месяца назад родился мальчик, понимаете, он даже наплевал на них (свою семью). Как можно объяснить, какой он человек? Ну, реально говорю, что он псих».
Спецслужбы заинтересовались Саиповым только однажды. В 2015 его фамилия всплыла в деле одного из подозреваемых в терроризме, но после беседы следователь Саипова отпустил и в отношении него расследование не проводили. Хотя примерно тогда, как теперь выяснило ФБР, он уже скачивал из Интернета видео боевиков «Исламского государства». Получается, что просто недоглядели. Сейчас выясняется, что у Саипова были проблемы с адаптацией в Америке. Он переезжал из штата в штат, долго сидел без работы, денег не хватало, он даже думал вернуться в Узбекистан, но вместо этого стал легкой добычей для пропаганды террористов.
У города Патерсон плохая репутация. В 1993 году здесь некоторое время жил Рамзи Юсеф, взорвавший автомобиль на парковке Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тут снимали дом шестеро угонщиков самолетов, 11 сентября 2001-го врезавшихся в нью-йоркские башни-близнецы. И вот теперь Саипов, который не доехал до уже новой башни ВТЦ какую-то сотню метров. Скорее всего, место атаки было выбрано не случайно: всего в паре кварталов отсюда мемориал памяти жертв терактов 11 сентября, и, возможно, новый террорист хотел своим нападением связать для нью-йоркцев прошлое и настоящее.
Подробности — в репортаже НТВ.
Корреспондент НТВ Алексей Веселовский прошел весь путь Сейфулло Саипова в обратную сторону, чтобы понять, почему тот, кто приехал в Америку уже после страшной трагедии, устроил самый жестокий и кровавый теракт со времен нападения на башни-близнецы.
Вывески на английском и арабском, халяльная еда — не удивительно, что Сайфулло Саипов, после того как попробовал осесть в Огайо и Флориде, приехал именно в Патерсон, штат Нью-Джерси, новую американскую родину примерно для 35 тысяч мусульман. Вместе с женой, тоже из Узбекистана, и тремя детьми он жил в небольшой квартирке в двухэтажном доме. После теракта семья отсюда съехала.
Карлос Батиста, сосед Саипова: «Они держались особняком. Жена почти не выходила на улицу, я видел ее всего раза три-четыре. Саипов выходил чаще, встречался с двумя приятелями и играл с детьми во дворе».
Три недели назад Карлос видел взятый Саиповым в аренду грузовик, но тогда даже подумать ничего плохого не мог.
Карлос Батиста: «Машина простояла напротив целую неделю. Вот это было странно, потому что он не занимался строительством, никаких стройматериалов в кузове не было, и я еще удивился: зачем она ему?»
У него не было проблем с законом, даже полиция признала — семь штрафов за нарушение правил дорожного движения не в счет. Однако некоторые знакомые Саипова вспоминают, что характер у него был взрывной.
Мирахмат Муминов: «Он об этом открыто нигде не говорил нам или людям, которые против радикализма или экстремистов, или того же ИГИЛ. Поэтому, думаю, он жил внутри себя. Он так сделал, просто потому, что такой человек, такой характер: плевать на всех и на все. Он наплевал на всех. У него три месяца назад родился мальчик, понимаете, он даже наплевал на них (свою семью). Как можно объяснить, какой он человек? Ну, реально говорю, что он псих».
Спецслужбы заинтересовались Саиповым только однажды. В 2015 его фамилия всплыла в деле одного из подозреваемых в терроризме, но после беседы следователь Саипова отпустил и в отношении него расследование не проводили. Хотя примерно тогда, как теперь выяснило ФБР, он уже скачивал из Интернета видео боевиков «Исламского государства». Получается, что просто недоглядели. Сейчас выясняется, что у Саипова были проблемы с адаптацией в Америке. Он переезжал из штата в штат, долго сидел без работы, денег не хватало, он даже думал вернуться в Узбекистан, но вместо этого стал легкой добычей для пропаганды террористов.
У города Патерсон плохая репутация. В 1993 году здесь некоторое время жил Рамзи Юсеф, взорвавший автомобиль на парковке Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тут снимали дом шестеро угонщиков самолетов, 11 сентября 2001-го врезавшихся в нью-йоркские башни-близнецы. И вот теперь Саипов, который не доехал до уже новой башни ВТЦ какую-то сотню метров. Скорее всего, место атаки было выбрано не случайно: всего в паре кварталов отсюда мемориал памяти жертв терактов 11 сентября, и, возможно, новый террорист хотел своим нападением связать для нью-йоркцев прошлое и настоящее.
Подробности — в репортаже НТВ.
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