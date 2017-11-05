Пережившая нападение тигра сотрудница зоопарка находится в тяжелом состоянии

Жизни зоотехника, на которую сегодня утром в зоопарке Калининграда напал тигр, ничто не угрожает.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, сейчас женщина находится в сознании, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Также в ведомстве отметили, что пострадавшая поступила в больницу с множественными ранами тела и конечностей, передает РИА Новости.
Напомним, амурский тигр по кличке Тайфун напал на сотрудницу зоопарка. Животное и человек находились в одном вольере, чего по правилам допускать нельзя. На помощь зоотехнику пришли посетители зоопарка — они отвлекли животное с помощью камней и подручных средств. За это время женщина смогла спрятаться во внутреннем помещении.
Сейчас проверку по факту инцидента проводят сыщики и сотрудники зоопарка. Тигр находится в своем вольере. Никаких мер в его отношении приниматься не будет.
Также в ведомстве отметили, что пострадавшая поступила в больницу с множественными ранами тела и конечностей, передает РИА Новости.
Напомним, амурский тигр по кличке Тайфун напал на сотрудницу зоопарка. Животное и человек находились в одном вольере, чего по правилам допускать нельзя. На помощь зоотехнику пришли посетители зоопарка — они отвлекли животное с помощью камней и подручных средств. За это время женщина смогла спрятаться во внутреннем помещении.
Сейчас проверку по факту инцидента проводят сыщики и сотрудники зоопарка. Тигр находится в своем вольере. Никаких мер в его отношении приниматься не будет.
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