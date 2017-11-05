Парад живых мертвецов: улицы Мехико заполонили зомби

В мексиканской столице около 10 тысяч человек вышли на парад живых мертвецов.
Шествие получилось красочное и местами не то чтобы страшное, а, скорее, отталкивающе. Костюмированным маршем в Мехико отмечают День мертвых.
Традиционный мексиканский праздник посвящен памяти усопших. Считается, что в этот день души людей, покинувших наш мир, возвращаются домой.
Традиционный мексиканский праздник посвящен памяти усопших. Считается, что в этот день души людей, покинувших наш мир, возвращаются домой.
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