Владельцы ретроавтомобилей из Лондона в Брайтон поехали на своих раритетах

На дороги Британии выкатили машины, собранные более века назад. Промчаться с ветерком участникам не удалось, так как многие раритеты буквально разваливались на ходу.

202 автомобили

Великобритания

На этот конкурс красоты принимаются участницы, начиная с 1885 года. Экстерьер у всех безупречный: рессоры скрипят, спицы блестят, дым из легких выходит белоснежный, как панталоны королевы Виктории. Только даже у пациенток самых лучших клиник омоложения и пластической хирургии, несмотря на полный ремонт оболочки, бывает, гаснет где-то внутри искра.



Уверенно горит только церковная свеча, используемая вместо фар. Воск — вещь проверенная, а пламя внутри гаснет. Механики подобно бригаде реаниматологов мечутся от одной старушки к другой — то у одной сердце откажет, то у другой почки. Есть также у бабушек проблемы с двигательными функциями. Тут бы по парковой дорожке проехать с достоинством перед фотографами всех стран, а владельцы тащат их к морю, в город Брайтон, за 200 километров.



Современные правила безопасности и налоги к этим машинам неприменимы. Видимо, старинные автомобили по-прежнему находятся в юрисдикции королевы Виктории. Дети — это единственный допустимый в автомобиле балласт, все остальные пассажиры должны выполнять какую-то функцию, поэтому найти свободное местечко в машине и прокатиться можно только взамен на обещание быть полезной — тянуть, толкать, прикуривать. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.