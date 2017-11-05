Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции

Экс-глава Каталонии и бывшие члены правительства региона явились в полицию в Брюсселе.
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших членов правительства региона добровольно сдались бельгийской полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийские СМИ.
Ранее в воскресенье стало известно о готовящемся задержании политиков. Бельгийские власти ознакомились с полученным от Испании ордером на арест Пучдемона и его соратников. Защита экс-главы каталонского лидера заявила о намерении обжаловать его выдачу.
Бельгийское правительство уже сформулировало свою позицию: жизни и здоровью Пучдемона при выдаче в Мадрид ничто не угрожает, но непонятно, зачем ему оставаться в Бельгии. На решение об экстрадиции отведено около 60 дней.
В пятницу Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии, которые находятся на территории Бельгии. Ранее суд решил арестовать 8 экс-руководителей каталонских департаментов, в том числе бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате.
Пучдемон утверждает, что не пытается скрыться от правосудия, его команда назвала выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными, а грозящее наказание в виде 30 лет лишения свободы — чрезмерным.
Парламент Каталонии 27 октября утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Ее действие было приостановлено Конституционным судом Испании, а Сенат одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая никогда ранее не применялась. Речь идет о статье, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии. Мадрид также освободил Пучдемона и членов его кабинета от занимаемых постов, а также распустил каталонский парламент и назначил на 21 декабря выборы в автономии.
Ранее в воскресенье стало известно о готовящемся задержании политиков. Бельгийские власти ознакомились с полученным от Испании ордером на арест Пучдемона и его соратников. Защита экс-главы каталонского лидера заявила о намерении обжаловать его выдачу.
Бельгийское правительство уже сформулировало свою позицию: жизни и здоровью Пучдемона при выдаче в Мадрид ничто не угрожает, но непонятно, зачем ему оставаться в Бельгии. На решение об экстрадиции отведено около 60 дней.
В пятницу Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии, которые находятся на территории Бельгии. Ранее суд решил арестовать 8 экс-руководителей каталонских департаментов, в том числе бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате.
Пучдемон утверждает, что не пытается скрыться от правосудия, его команда назвала выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными, а грозящее наказание в виде 30 лет лишения свободы — чрезмерным.
Парламент Каталонии 27 октября утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Ее действие было приостановлено Конституционным судом Испании, а Сенат одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая никогда ранее не применялась. Речь идет о статье, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии. Мадрид также освободил Пучдемона и членов его кабинета от занимаемых постов, а также распустил каталонский парламент и назначил на 21 декабря выборы в автономии.
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