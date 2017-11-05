В Союзе пассажиров оценили новые правила провоза ручной клади

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков обратил внимание на недоработки в новых правилах провоза ручной клади.
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В частности, Янков указал на то, что в законе следовало бы прописать максимальный размер ручной клади исходя из типа воздушного судна. Глава Союза пассажиров указал на то, что сейчас некоторые авиакомпании в погоне за дополнительными сборами устанавливают уменьшенный размер допустимой ручной клади.
При этом Янков одобрил решение гарантировать право на бесплатный провоз ручной клади для купивших безвозвратные билеты, передает RT.
Напомним, с сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила. Установлено, что пассажир может бесплатно взять в салон до 5 килограммов вещей, авиакомпании же не могут занижать эту норму. В 5 килограммов не входят портфель, рюкзак, дамская сумка, букет цветов или детское питание. Эти вещи можно брать бесплатно сверх нормы по весу. Также разрешены коляска или люлька, костыли, трости и инвалидное кресло.
При этом Янков одобрил решение гарантировать право на бесплатный провоз ручной клади для купивших безвозвратные билеты, передает RT.
Напомним, с сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила. Установлено, что пассажир может бесплатно взять в салон до 5 килограммов вещей, авиакомпании же не могут занижать эту норму. В 5 килограммов не входят портфель, рюкзак, дамская сумка, букет цветов или детское питание. Эти вещи можно брать бесплатно сверх нормы по весу. Также разрешены коляска или люлька, костыли, трости и инвалидное кресло.
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