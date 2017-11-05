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Следствие вели…

    В Союзе пассажиров оценили новые правила провоза ручной клади

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    • Фото: РИА Новости, Николай Хижняк
    В Союзе пассажиров оценили новые правила провоза ручной клади

    В Союзе пассажиров оценили новые правила провоза ручной клади

    В Союзе пассажиров оценили новые правила провоза ручной клади
  • Фото: РИА Новости, Николай Хижняк

    • Глава Союза пассажиров Кирилл Янков обратил внимание на недоработки в новых правилах провоза ручной клади.

    В частности, Янков указал на то, что в законе следовало бы прописать максимальный размер ручной клади исходя из типа воздушного судна. Глава Союза пассажиров указал на то, что сейчас некоторые авиакомпании в погоне за дополнительными сборами устанавливают уменьшенный размер допустимой ручной клади.

    При этом Янков одобрил решение гарантировать право на бесплатный провоз ручной клади для купивших безвозвратные билеты, передает RT.

    смотретьВ России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах
    В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах
    Напомним, с сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила. Установлено, что пассажир может бесплатно взять в салон до 5 килограммов вещей, авиакомпании же не могут занижать эту норму. В 5 килограммов не входят портфель, рюкзак, дамская сумка, букет цветов или детское питание. Эти вещи можно брать бесплатно сверх нормы по весу. Также разрешены коляска или люлька, костыли, трости и инвалидное кресло.

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