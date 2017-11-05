Пушков рассказал Трампу про самую бесстрашную армию в мире

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что «американские воины — самые бесстрашные в мире».
Алексей Пушков на своей странице в Twitter заявил, что самая бесстрашная армия та, что отбила нападение Гитлера.
Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую базу «Йокота» в Японии заявил, что «ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость» американцев, которые являются «самыми бесстрашными воинами в мире».
Другой сенатор и зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич отметил, что человечеству и вовсе лучше было бы обойтись без выяснения того, воины какой страны самые лучшие. Он подчеркнул, что «американцы практически никогда не воевали», поэтому заявления Трампа нельзя «ни подтвердить, ни опровергнуть».
Также Трамп, выступая сегодня перед американскими военными, сообщил о нынешнем тотальном «господстве США» — «в воздухе, в море, на суше и в космосе».
К сведению Трампа: самая бесстрашная армия — та, что отбила нападение Гитлера, на к-го работало пол-Европы, пока США тянули со 2-ым фронтом.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 ноября 2017 г.
Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую базу «Йокота» в Японии заявил, что «ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость» американцев, которые являются «самыми бесстрашными воинами в мире».
Другой сенатор и зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич отметил, что человечеству и вовсе лучше было бы обойтись без выяснения того, воины какой страны самые лучшие. Он подчеркнул, что «американцы практически никогда не воевали», поэтому заявления Трампа нельзя «ни подтвердить, ни опровергнуть».
Также Трамп, выступая сегодня перед американскими военными, сообщил о нынешнем тотальном «господстве США» — «в воздухе, в море, на суше и в космосе».
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