Борис Джонсон оказался замешан в американском скандале с «русским досье»

Глава британского МИДа и двое других высокопоставленных чиновников из Соединенного Королевства контактировали с людьми, имена которых фигурируют в расследовании ФБР по поводу якобы имевшего место вмешательству Москвы в последние президентские выборы в Америке.
Как передают Вести.Ru, трое бывших и действующих высокопоставленных представителей Форин-офиса встречались с бывшим внешнеполитическим советником избирательного штаба нынешнего главы Белого дома Джорджем Пападопулосом и директором Лондонской академии дипломатии, экспертом клуба «Валдай» Джозефом Мифсудом.
Бывший парламентский заместитель британского министра иностранных дел Алок Шарма подтвердил, что встречался с Мифсудом несколько раз, а также был приглашен на его благотворительный вечер, который проходил в прошлом месяце. Шарма также сообщил, что Борис Джонсон выступал на одном из организованных Мифсудом мероприятий, посвященных выходу Великобритании из Евросоюза.
При этом источники британских СМИ в Форин-офисе заявили, что Джонсон «не виделся сознательно с этим человеком, не планировал с ним встреч и вообще никогда раньше не слышал о нем». Еще больше вопросов вызывает встреча Пападопулоса и Тобиаса Эллвуда, состоявшаяся на Генассамблее ООН в сентябре прошлого года, когда Эллвуд был высокопоставленным чиновником британского МИДа, а Пападопулос работал в предвыборном штабе Трампа.
Том Уотсон, заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии: «У нас складывается более четкая картина того, как российское государство пыталось повлиять на выборы в США. Возникает много вопросов о том, как образом Москва могла оказать влияние и на британскую политику».
ФБР и специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США занимаются расследованием якобы имевшего место российского вмешательства в выборы американского президента. В середине мая Минюст США назначил экс-директора ФБР Мюллера спецпрокурором и поручил ему отдельное независимое разбирательство этой истории.
Трамп и его ключевые помощники многократно отвергали подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными представителями во время избирательной кампании. Москва также не раз опровергала заявления о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США.
Бывший парламентский заместитель британского министра иностранных дел Алок Шарма подтвердил, что встречался с Мифсудом несколько раз, а также был приглашен на его благотворительный вечер, который проходил в прошлом месяце. Шарма также сообщил, что Борис Джонсон выступал на одном из организованных Мифсудом мероприятий, посвященных выходу Великобритании из Евросоюза.
При этом источники британских СМИ в Форин-офисе заявили, что Джонсон «не виделся сознательно с этим человеком, не планировал с ним встреч и вообще никогда раньше не слышал о нем». Еще больше вопросов вызывает встреча Пападопулоса и Тобиаса Эллвуда, состоявшаяся на Генассамблее ООН в сентябре прошлого года, когда Эллвуд был высокопоставленным чиновником британского МИДа, а Пападопулос работал в предвыборном штабе Трампа.
Том Уотсон, заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии: «У нас складывается более четкая картина того, как российское государство пыталось повлиять на выборы в США. Возникает много вопросов о том, как образом Москва могла оказать влияние и на британскую политику».
ФБР и специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США занимаются расследованием якобы имевшего место российского вмешательства в выборы американского президента. В середине мая Минюст США назначил экс-директора ФБР Мюллера спецпрокурором и поручил ему отдельное независимое разбирательство этой истории.
Трамп и его ключевые помощники многократно отвергали подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными представителями во время избирательной кампании. Москва также не раз опровергала заявления о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США.
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