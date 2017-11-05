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    В центре Москвы задержали более 250 участников несанкционированной акции

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    • Фото: @andrey_ezhov / twitter.com
    В центре Москвы задержали более 250 участников несанкционированной акции

    В центре Москвы задержали более 250 участников несанкционированной акции

    В центре Москвы задержали более 250 участников несанкционированной акции
  • Фото: @andrey_ezhov / twitter.com

    • В центре Москвы были задержаны 263 человека, участвовавших в незаконной акции. Сообщается, что многие имели при себе оружие.

    Более 250 человек задержала столичная полиция в воскресенье в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях».

    Задержанные принимали участие в несанкционированной акции на Тверской улице и Манежной площади. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, у многих задержанных были при себе травматические пистолеты, ножи и кастеты.

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