В центре Москвы задержали более 250 участников несанкционированной акции

В центре Москвы были задержаны 263 человека, участвовавших в незаконной акции. Сообщается, что многие имели при себе оружие.
Более 250 человек задержала столичная полиция в воскресенье в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях».
Задержанные принимали участие в несанкционированной акции на Тверской улице и Манежной площади. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, у многих задержанных были при себе травматические пистолеты, ножи и кастеты.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях».
Задержанные принимали участие в несанкционированной акции на Тверской улице и Манежной площади. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, у многих задержанных были при себе травматические пистолеты, ножи и кастеты.
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