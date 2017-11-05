В Госдуме недовольны отсылками к СССР в новой форме сборной России

Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал новую форму сборной России по футболу.
По мнению парламентария, отсылки к советскому прошлому в форме российской сборной неуместны.
При этом Лебедев отметил, что форма многих других сборных отсылает к цветам национального флага. В России же используют то форму бордового цвета, которая, как говорили дизайнеры, имеет какую-то связь с цветом кремлевской стены, то красную форму, которая похожа на ту, что была у сборной СССР на победной Олимпиаде 1988 года в Сеуле, передает «Чемпионат.com».
Игорь Лебедев, депутат Госдумы: «Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней СССР. Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу».
Напомним, ранее сегодня публике была представлена форма, в которой сборная России будет выступать на домашнем чемпионате мира.
При этом Лебедев отметил, что форма многих других сборных отсылает к цветам национального флага. В России же используют то форму бордового цвета, которая, как говорили дизайнеры, имеет какую-то связь с цветом кремлевской стены, то красную форму, которая похожа на ту, что была у сборной СССР на победной Олимпиаде 1988 года в Сеуле, передает «Чемпионат.com».
Игорь Лебедев, депутат Госдумы: «Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней СССР. Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу».
Напомним, ранее сегодня публике была представлена форма, в которой сборная России будет выступать на домашнем чемпионате мира.
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