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    В Госдуме недовольны отсылками к СССР в новой форме сборной России

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    • Фото: @TeamRussia / twitter.com, footballinussr.fmbb.ru
    В Госдуме недовольны отсылками к СССР в новой форме сборной России

    В Госдуме недовольны отсылками к СССР в новой форме сборной России

    В Госдуме недовольны отсылками к СССР в новой форме сборной России
  • Фото: @TeamRussia / twitter.com, footballinussr.fmbb.ru

    • Член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал новую форму сборной России по футболу.

    По мнению парламентария, отсылки к советскому прошлому в форме российской сборной неуместны.

    При этом Лебедев отметил, что форма многих других сборных отсылает к цветам национального флага. В России же используют то форму бордового цвета, которая, как говорили дизайнеры, имеет какую-то связь с цветом кремлевской стены, то красную форму, которая похожа на ту, что была у сборной СССР на победной Олимпиаде 1988 года в Сеуле, передает «Чемпионат.com».

    Игорь Лебедев, депутат Госдумы: «Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней СССР. Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу».

    Напомним, ранее сегодня публике была представлена форма, в которой сборная России будет выступать на домашнем чемпионате мира.

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