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    Гости зоопарка в Калининграде спасли сотрудницу от тигра, забросав зверя камнями

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    • Фото: kldzoo.ru
    Гости зоопарка в Калининграде спасли сотрудницу от тигра, забросав зверя камнями

    Гости зоопарка в Калининграде спасли сотрудницу от тигра, забросав зверя камнями

    Гости зоопарка в Калининграде спасли сотрудницу от тигра, забросав зверя камнями
  • Фото: kldzoo.ru

    • Посетители Калининградского зоопарка, в котором амурский тигр напал на зоотехника, забросали тигра камнями и столиками из кафе, чтобы спасти женщину.

    Амурский тигр напал на сотрудницу зоопарка, когда животное и человек находились в одном вольере, чего по правилам допускать нельзя. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

    В пресс-службе зоопарка также сообщили, что посетители пытались отвлечь тигра, чтобы женщина могла спрятаться и спастись.

    Пресс-служба Калининградского зоопарка: «На зоотехника отдела „Хищные и ластоногие животные“ напал амурский тигр по кличке Тайфун. Предположительно, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находился зоотехник. Тигр атаковал человека. Посетителям с помощью криков, камней и подручных средств (предположительно, столиков находящегося рядом уличного кафе) удалось отвлечь животное. В это время зоотехник смог спрятаться во внутреннем помещении».

    В зоопарке назначено служебное расследование. Предстоит выяснить, почему человек оказался в одном вольере с животным.

    Амурский тигр — самый крупный представитель семейства кошачьих. В зоопарке Калининграда живет пара этих редких животных: самец Тайфун и самка Татьяна.

    Амурский тигр по кличке Тайфун родился 1 июля 2001 года в Челябинском зоопарке. 4 февраля 2002 года прибыл в Калининградский зоопарк. В этом году Тайфуну исполнилось 16 лет. В природе максимальная продолжительность жизни амурских тигров — 15 лет. До сегодняшнего дня Тайфун не проявлял агрессии по отношению к сотрудникам.

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