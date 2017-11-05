Тигр набросился на сотрудницу зоопарка в Калининграде

Сотрудница Калининградского зоопарка госпитализирована после нападения тигра.
На сотрудницу зоопарка в Калининграде напал тигр. В настоящее время женщина находится в больнице с травмами.
В пресс-службе зоопарка ТАСС подтвердили информацию о нападении, но ничего не сказали о его причинах.
Пресс-служба Калининградского зоопарка: «Мы подтверждаем информацию. Нападение произошло на кипера отдела „хищные и ластоногие животные“. Кипер находится в больнице, она сейчас в шоковом состоянии. Как только мы поймем, что произошло и получим известия от врачей, сразу сообщим».
В пресс-службе зоопарка ТАСС подтвердили информацию о нападении, но ничего не сказали о его причинах.
Пресс-служба Калининградского зоопарка: «Мы подтверждаем информацию. Нападение произошло на кипера отдела „хищные и ластоногие животные“. Кипер находится в больнице, она сейчас в шоковом состоянии. Как только мы поймем, что произошло и получим известия от врачей, сразу сообщим».
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