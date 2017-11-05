СМИ узнали о готовящемся в Брюсселе задержании Карлеса Пучдемона

Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших членов регионального кабмина, находящиеся в Брюсселе, в ближайшие часы будут задержаны.
Как передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в бельгийской прокуратуре, все пятеро предстанут перед следственным судьей. Ожидается, что после 14:00 по местному времени (16:00 по Москве) прокуратура предоставит больше информации по этому вопросу.
Накануне бельгийские власти ознакомились с полученным от Испании ордером на арест Пучдемона и его соратников. Защита экс-главы каталонского лидера заявила о намерении обжаловать его выдачу.
В пятницу Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии, которые находятся на территории Бельгии. Ранее суд решил арестовать 8 экс-руководителей каталонских департаментов, в том числе бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате.
Пучдемон утверждает, что не пытается скрыться от правосудия, его команда назвала выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными, а грозящее наказание в виде 30 лет лишения свободы — чрезмерным.
Парламент Каталонии 27 октября утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Ее действие было приостановлено Конституционным судом Испании, а Сенат одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая никогда ранее не применялась. Речь идет о статье, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии.
Председатель правительства Испании Мариано Рахой сообщил о решении отстранить Пучдемона и членов его кабинета от занимаемых постов, а также распустил каталонский парламент и назначил на 21 декабря выборы в автономии.
Накануне бельгийские власти ознакомились с полученным от Испании ордером на арест Пучдемона и его соратников. Защита экс-главы каталонского лидера заявила о намерении обжаловать его выдачу.
В пятницу Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии, которые находятся на территории Бельгии. Ранее суд решил арестовать 8 экс-руководителей каталонских департаментов, в том числе бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате.
Пучдемон утверждает, что не пытается скрыться от правосудия, его команда назвала выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными, а грозящее наказание в виде 30 лет лишения свободы — чрезмерным.
Парламент Каталонии 27 октября утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Ее действие было приостановлено Конституционным судом Испании, а Сенат одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая никогда ранее не применялась. Речь идет о статье, позволяющей ограничить самоуправление Каталонии.
Председатель правительства Испании Мариано Рахой сообщил о решении отстранить Пучдемона и членов его кабинета от занимаемых постов, а также распустил каталонский парламент и назначил на 21 декабря выборы в автономии.
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