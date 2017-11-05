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    В Петербурге пьяная школьница молотком проломила голову кондуктору

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    В Петербурге пьяная школьница молотком проломила голову кондуктору

    В Петербурге пьяная школьница молотком проломила голову кондуктору

    17-летняя пассажирка напала на 66-летнюю кондукторшу с молотком. Причину агрессивного поведения девушки пострадавшая назвать не смогла.

    Медики диагностировали у пожилой женщины, работающей кондуктором в городском автобусе Санкт-Петербурга, перелом лобной кости, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Пострадавшую госпитализировали.

    Как стало известно изданию Фонтанка.Ru, школьница с молотком напала на женщину поздно вечером. Возможно, она была знакома с кондукторшей. Причины нападения пока остаются невыясненными.

    Виновнице инцидента тоже понадобилась помощь врачей: ее доставили в Детскую больницу имени Филатова. По некоторым данным, девушка перебрала с алкоголем.

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