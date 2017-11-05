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    «Мы хотим мира»: в Сеуле перед визитом Трампа устроили антивоенную акцию

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    «Мы хотим мира»: в Сеуле перед визитом Трампа устроили антивоенную акцию

    «Мы хотим мира»: в Сеуле перед визитом Трампа устроили антивоенную акцию

    «Мы хотим мира»: в Сеуле перед визитом Трампа устроили антивоенную акцию
  • Фото: Associated Press © 2017, Ahn Young-joon

    • В центре Сеула тысячи человек вышли на антивоенную акцию в преддверии визита в Южную Корею американского президента Дональда Трампа.

    Как передает агентство Yonhap, в центре Сеула собрались около 5 тысяч человек с плакатами «Мир, а не война», «Прекратите военные действия, начните переговоры о мире» и «Мы хотим мира». Представители ряда общественных организаций подчеркнули, что акция не направлена непосредственно против визита Трампа в страну, просто они хотят привлечь внимание к проблеме безопасности на Корейском полуострове.

    Глава Белого дома накануне отправился в азиатское турне. В Японии у него был рабочий обед с премьером Синдзо Абэ, после чего в компании известного японского гольфиста Хидэки Мацуямы политики сыграли в гольф. Завтра Трампа примет императорская чета Японии, после чего состоится японо-американский саммит, а затем президент США и Абэ встретятся с семьями японцев, которые были похищены в прошлом северокорейскими агентами.

    Из Страны восходящего солнца Трамп отправится в Южную Корею. Там у него запланирована встреча с президентом Мун Чже Ином. В среду американский лидер полетит в Китай, а 10 ноября — во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Последним пунктом в турне Трампа станут Филиппины.

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