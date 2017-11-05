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    В России рекордно подешевел «устаревший» iPhone 8

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    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    В России рекордно подешевел «устаревший» iPhone 8

    В России рекордно подешевел «устаревший» iPhone 8

    В России рекордно подешевел «устаревший» iPhone 8
  • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

    • Цена iPhone 8 серьезно упала после старта продаж нового iPhone X.

    Теперь iPhone 8 с 64 гигабайтами памяти в точках розничной продажи можно приобрести за 46 тысяч рублей. Версия с 256 гигабайтами памяти обойдется в 52 тысячи рублей. Таким образом, отмечает портал «Экономика сегодня», стоимость гаджета упала до рекордно низких значений.

    При этом в Apple Store цена iPhone 8 составляет 57 тысяч и 69 тысяч рублей соответственно.

    Эксперты же говорят, что такая цена iPhone 8 будет сохраняться долго и не советуют ждать дальнейшего снижения.

    смотретьФанаты Apple провели ночь в очереди за новым iPhone в Москве
    Фанаты Apple провели ночь в очереди за новым iPhone в Москве
    Напомним, продажи iPhone X 3 ноября стартовали в 55 странах мира, в том числе в России. В Москве, несмотря на холодную погоду, у магазина выстроились крупная очередь, некоторые провели в ней три дня. Не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.

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