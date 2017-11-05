Эксперт в интервью НТВ: лидеры ИГИЛ бежали из Сирии в Латинскую Америку

Несмотря на все усилия по примирению и заявления России, что сирийцы сами должны решить свою судьбу, что они понимают, какое ИГИЛ огромное зло, впереди очень долгое противостояние с террористами. Эксперт по Ближнему Востоку рассказал в интервью НТВ, кто на самом деле стоит за террористами и где теперь скрываются лидеры запрещенного ИГИЛ.
Этой ночью В Дейр-эз-Зоре произошел еще один теракт. Его жертвами стали около 100 человек, в основном женщины и дети. Террористы не собираются уходить просто так. У их группировки нет границ, в нее вступали тысячи европейцев, австралийцев, азиатов, американцев. Год назад халиф Абу Бакр призвал всех, кто хотел присоединиться к «халифату» в пустыне, оставаться в своих странах и действовать там. К этим спящим пока террористам уже, по данным спецслужб, присоединились как минимум 6 тысяч человек в 33 странах — те, кто вернулся из пустыни домой. Куда делись те, кто собирал людей под черные знамена? Французский политолог и журналист Тьерри Мейсан — человек, который знает Ближний Восток изнутри, — уверен: ситуация в Сирии с самого начала была не восстанием против Асада, а подготовкой к третьей мировой.
Тьерри Мейсан, политолог: «Это очень сложная схема, сплетенная большими мастерами заговоров. Вы в России были звеньями этой цепи. Это „Братья-мусульмане“ — та самая организация, которая стояла за вторжением в Дагестан и войной в Чечне, которая попыталась свить гнездо в Татарстане. Они стояли за всеми переворотами в Египте. И не забывайте, их лидер Мурси сначала работал в НАСА, именно американцы помогли ему стать президентом Египта. Но теперь он в тюрьме, пожизненное за госизмену — это не просто так, это попытка спасти весь Ближний Восток».
Мейсан напоминает, что война в Сирии также началась с демонстраций за свободу, которые переросли в вооруженный конфликт.
Тьерри Мейсан: «Начиналось все как игра с подачи американцев и британцев, которым надо было замять оккупацию Ирака, и они спровоцировали там гражданскую войну. Все ключи от этой войны были у тогдашнего американского посла — Джона Негропонте. И контакты нужные они получили еще в Боснии — где Усама Бен Ладен работал рука к руке с советником Пентагона Ричардом Перлом. Здесь много имен сплетается, но они повторяются во всех конфликтах, это все одна схема. По моим данным, братья-мусульмане научились втемную использовать даже инструменты ООН, они великолепные манипуляторы. Они через американцев продавливают решения по зонам деэскалации, по поставкам оружия некой умеренной оппозиции».
Мейсан уверен, что имена лидеров «халифата» прозвучат еще не раз, но в других условиях.
Тьерри Мейсан: «По моим данным, лидеров „халифата“ уже эвакуировали. Скорее всего, через базу в Ираке, не удивляйтесь, но в Латинскую Америку. Они бежали туда, как когда-то фашисты. Что они будут там делать? Ждать. Помните, как Трамп в мае собрал всех арабских лидеров и сказал — все, больше никакой поддержки джихадизма? И его ведь послушали. Теперь братья-мусульмане затаились».
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
Тьерри Мейсан, политолог: «Это очень сложная схема, сплетенная большими мастерами заговоров. Вы в России были звеньями этой цепи. Это „Братья-мусульмане“ — та самая организация, которая стояла за вторжением в Дагестан и войной в Чечне, которая попыталась свить гнездо в Татарстане. Они стояли за всеми переворотами в Египте. И не забывайте, их лидер Мурси сначала работал в НАСА, именно американцы помогли ему стать президентом Египта. Но теперь он в тюрьме, пожизненное за госизмену — это не просто так, это попытка спасти весь Ближний Восток».
Мейсан напоминает, что война в Сирии также началась с демонстраций за свободу, которые переросли в вооруженный конфликт.
Тьерри Мейсан: «Начиналось все как игра с подачи американцев и британцев, которым надо было замять оккупацию Ирака, и они спровоцировали там гражданскую войну. Все ключи от этой войны были у тогдашнего американского посла — Джона Негропонте. И контакты нужные они получили еще в Боснии — где Усама Бен Ладен работал рука к руке с советником Пентагона Ричардом Перлом. Здесь много имен сплетается, но они повторяются во всех конфликтах, это все одна схема. По моим данным, братья-мусульмане научились втемную использовать даже инструменты ООН, они великолепные манипуляторы. Они через американцев продавливают решения по зонам деэскалации, по поставкам оружия некой умеренной оппозиции».
Мейсан уверен, что имена лидеров «халифата» прозвучат еще не раз, но в других условиях.
Тьерри Мейсан: «По моим данным, лидеров „халифата“ уже эвакуировали. Скорее всего, через базу в Ираке, не удивляйтесь, но в Латинскую Америку. Они бежали туда, как когда-то фашисты. Что они будут там делать? Ждать. Помните, как Трамп в мае собрал всех арабских лидеров и сказал — все, больше никакой поддержки джихадизма? И его ведь послушали. Теперь братья-мусульмане затаились».
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
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