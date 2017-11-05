Судьба Сирии: что ждет Ближний Восток после уничтожения ИГИЛ

Когда военные рапортуют, что ИГИЛ практически разрушен, все понимают — наступила новая эпоха. Потому что теперь надо строить новый мир, а в старом уже все научились биться только за свои интересы.
Что делать — вопрос вопросов, на который ответа нет, потому что каждый задает его по-своему. Даже судьба Асада — лишь один из вопросов. Переговоры сирийцев с сирийцами — это лишь верхушка айсберга.
Идлиб стал зоной, де-факто попавшей под контроль Турции, которая хочет именно в Сирии показать всем игрокам, кто на Ближнем Востоке хозяин. В сложившейся системе Турция стала центральным звеном процесса.
А в освобожденной Ракке курды празднуют свою победу. На площади они собрались с портретами Абдуллы Оджалана, которого турки считают террористом и уже второй десяток лет держат в тюрьме. Пока курды бились с ИГИЛ им обещали Курдистан, а теперь война окончена.
А еще в Сирии интересы Ирана, который отправлял сюда Корпус стражей исламской революции и хотел бы свой кусок пирога. Здесь интересы Саудовской Аравии, которая сначала стояла за неумеренной оппозицией, а теперь тоже хотела бы сидеть за общим столом и обсуждать, куда вести Сирию.
Асад пока отмалчивается, но, когда вслух говорят — давайте попробуем в Сирии ливанскую модель, он лучше всех понимает, что это значит. Это его соседи, измотанные гражданской войной и террористической угрозой, соседи, которым удалось спасти единую страну, но так и не удалось обрести покой. Соседи, которые в планах ИГИЛ были следующими после Сирии на очереди, и стали бы частью халифата, если бы Сирия пала. Они до сих пор готовы к тому, что бывшие граждане запрещенного ИГИЛ придут к ним. В том, что даже из-за мертвого «халифата» каждую секунду может произойти новый взрыв, не сомневается уже никто.
Идлиб стал зоной, де-факто попавшей под контроль Турции, которая хочет именно в Сирии показать всем игрокам, кто на Ближнем Востоке хозяин. В сложившейся системе Турция стала центральным звеном процесса.
А в освобожденной Ракке курды празднуют свою победу. На площади они собрались с портретами Абдуллы Оджалана, которого турки считают террористом и уже второй десяток лет держат в тюрьме. Пока курды бились с ИГИЛ им обещали Курдистан, а теперь война окончена.
А еще в Сирии интересы Ирана, который отправлял сюда Корпус стражей исламской революции и хотел бы свой кусок пирога. Здесь интересы Саудовской Аравии, которая сначала стояла за неумеренной оппозицией, а теперь тоже хотела бы сидеть за общим столом и обсуждать, куда вести Сирию.
Асад пока отмалчивается, но, когда вслух говорят — давайте попробуем в Сирии ливанскую модель, он лучше всех понимает, что это значит. Это его соседи, измотанные гражданской войной и террористической угрозой, соседи, которым удалось спасти единую страну, но так и не удалось обрести покой. Соседи, которые в планах ИГИЛ были следующими после Сирии на очереди, и стали бы частью халифата, если бы Сирия пала. Они до сих пор готовы к тому, что бывшие граждане запрещенного ИГИЛ придут к ним. В том, что даже из-за мертвого «халифата» каждую секунду может произойти новый взрыв, не сомневается уже никто.
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