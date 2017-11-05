Сотни тысяч за газ и свет: жители Рублёвки жалуются на дорогую коммуналку

Знаменитости жалуются: они не живут, а выживают на «золотой» Рублёвке.
Местной жительницей Рублёвки Алёна Кравец стала 18 лет назад. Ее трехэтажным особняком в тысячу квадратных метров и стоимостью примерно 750 миллионов рублей любуется весь элитный поселок: гости восхищаются просторной гостиной со вторым светом, уютными комнатами с дизайнерской мебелью и даже немного завидуют. А хозяйку уже роскошь не радует: слишком дорого она обходится для ее кошелька. Раньше за коммуналку в доме отвечал муж, а после развода баснословные счета приходят Алёне Кравец. И она каждый месяц льет горькие слезы, когда приходит время платить за электричество.
Стандартной мощности электричества на огромном подворье Кравец хватило бы на освещение максимум одного этажа. Поэтому для основного особняка, сада и домика прислуги пришлось построить собственную подстанцию. А сейчас, когда зима близко, у знаменитой хозяйки еще одна головная боль — отопление. Чтобы комфортно выходить из бассейна, а по дому гулять в одном шелковом пеньюаре, в подвале у Кравец собственная котельная. И в месяц за одно отопление набегает 100 тысяч рублей.
Воды Алёне Кравец надо столько, сколько хватило бы на многоквартирный дом в пять этажей: 20-метровый бассейн, баня, хамам, шесть ванных комнат, фонтаны на придомовом участке и автополив газона.
Муж-олигарх, с которым модель рассталась несколько лет назад, при строительстве дома продумал все до мелочей. И вместо городского водоснабжения, как у всех, пробурил собственную скважину с чистой родниковой водой и главное — без счетчиков. После развода роскошную усадьбу Сергей Кравец оставил жене и дочери, а о том, что такое счетчики и как с ними живут, Алёне рассказывать не стал. Зачем забивать ее светлую голову!
А вот Лолита может читать лекции по счетчикам на воду. Дом у нее не на Рублёвке, а в Болгарии. Но, как на горьком опыте убедилась певица, и за границей бывают коммунальные грабежи. Несколько лет назад звезде выставили счет за воду в 7 тысяч евро. По нынешним ценам — почти полмиллиона рублей. После собственного расследования Лолита выяснила: из крана в ее квартире заполняли местный бассейн. С тех пор она считает каждый кубометр жидкости. Подробности — в репортаже программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Стандартной мощности электричества на огромном подворье Кравец хватило бы на освещение максимум одного этажа. Поэтому для основного особняка, сада и домика прислуги пришлось построить собственную подстанцию. А сейчас, когда зима близко, у знаменитой хозяйки еще одна головная боль — отопление. Чтобы комфортно выходить из бассейна, а по дому гулять в одном шелковом пеньюаре, в подвале у Кравец собственная котельная. И в месяц за одно отопление набегает 100 тысяч рублей.
Воды Алёне Кравец надо столько, сколько хватило бы на многоквартирный дом в пять этажей: 20-метровый бассейн, баня, хамам, шесть ванных комнат, фонтаны на придомовом участке и автополив газона.
Муж-олигарх, с которым модель рассталась несколько лет назад, при строительстве дома продумал все до мелочей. И вместо городского водоснабжения, как у всех, пробурил собственную скважину с чистой родниковой водой и главное — без счетчиков. После развода роскошную усадьбу Сергей Кравец оставил жене и дочери, а о том, что такое счетчики и как с ними живут, Алёне рассказывать не стал. Зачем забивать ее светлую голову!
А вот Лолита может читать лекции по счетчикам на воду. Дом у нее не на Рублёвке, а в Болгарии. Но, как на горьком опыте убедилась певица, и за границей бывают коммунальные грабежи. Несколько лет назад звезде выставили счет за воду в 7 тысяч евро. По нынешним ценам — почти полмиллиона рублей. После собственного расследования Лолита выяснила: из крана в ее квартире заполняли местный бассейн. С тех пор она считает каждый кубометр жидкости. Подробности — в репортаже программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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