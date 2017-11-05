Германия назвала разрушенные отношения США и РФ самой большой угрозой миру

Глава МИД Германии заявил, что безопасность во всем мире сегодня зависит от отношений Москвы и Вашингтона.
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Зигмар Габриэль подчеркнул, что сегодня необходимо восстановить «полностью разрушенные» отношения между США и Россией.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел ФРГ: «Полностью разрушенные отношения между США и Россией — это самая большая угроза миру на планете. Если отношения между Вашингтоном и Москвой снова не улучшатся, наши дети будут расти в опасном, беспорядочном мире, наполненном ядерным оружием».
Министр объяснил, что многие страны могут последовать примеру КНДР и попытаться получить ядерное оружие. По словам Габриэля, только совместные усилия США и России могут предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия, передает РИА Новости.
При этом глава МИД ФРГ раскритиковал политику Дональда Трампа, который увеличивает военные расходы и снижает затраты на сотрудничество в целях развития. По мнению Габриэля, это спровоцирует появление миллионов беженцев.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел ФРГ: «Полностью разрушенные отношения между США и Россией — это самая большая угроза миру на планете. Если отношения между Вашингтоном и Москвой снова не улучшатся, наши дети будут расти в опасном, беспорядочном мире, наполненном ядерным оружием».
Министр объяснил, что многие страны могут последовать примеру КНДР и попытаться получить ядерное оружие. По словам Габриэля, только совместные усилия США и России могут предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия, передает РИА Новости.
При этом глава МИД ФРГ раскритиковал политику Дональда Трампа, который увеличивает военные расходы и снижает затраты на сотрудничество в целях развития. По мнению Габриэля, это спровоцирует появление миллионов беженцев.
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