Галкин и Панин устроили нецензурную поэтическую дуэль

Максим Галкин и Алексей Панин обливают друг друга грязью на глазах у всей страны.
Максим Галкин, сам того не желая, заварил кашу. Он выложил в соцсети видео, на котором в шутку предположил, какой пост светит Алексею Панину, если главой государства станет известная светская львица — Ксения Собчак.
Алексей Панин тонкий юмор не оценил. И выложил свой ответ Галкину. Он так торопился записать свое обращение, что даже забыл одеться. Юмориста не смутили угрозы: Галкин ответил Панину поэмой в двух частях, да еще и прочитал с выражением.
Коллеги лежат под столом от такого творчества юмориста. Ведь другой бы на месте Галкина уже бы обивал пороги судов, защищая честь и достоинство своей звездной семьи.
Валерия: «Он остроумный, Макс. Он молодец. И потом я в любом случае на стороне умных, интеллигентных людей».
В поэме Галкин упомянул и скандальное признание Кевина Спейси, и слухи о футболисте Рональду, вспомнил и все подвиги Алексея Панина — в том числе, прогулку в женском нижнем белье. Актер за словом в карман не полез: сделал вид, что извинился.
Коллеги несколько дней следят за поэтической дуэлью и уже называют Галкина и Панина современными Пушкиным и Дантесом. К счастью, они не стреляются — бьются на словах. Только от таких крепких слов даже опытные и знаменитые мужчины краснеют, как девочки. И оценивать драматургию и слог двух новоявленных мастеров пера они не берутся — как бы не навлечь гнев Примадонны. Подробнее — в репортаже программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Алексей Панин тонкий юмор не оценил. И выложил свой ответ Галкину. Он так торопился записать свое обращение, что даже забыл одеться. Юмориста не смутили угрозы: Галкин ответил Панину поэмой в двух частях, да еще и прочитал с выражением.
Коллеги лежат под столом от такого творчества юмориста. Ведь другой бы на месте Галкина уже бы обивал пороги судов, защищая честь и достоинство своей звездной семьи.
Валерия: «Он остроумный, Макс. Он молодец. И потом я в любом случае на стороне умных, интеллигентных людей».
В поэме Галкин упомянул и скандальное признание Кевина Спейси, и слухи о футболисте Рональду, вспомнил и все подвиги Алексея Панина — в том числе, прогулку в женском нижнем белье. Актер за словом в карман не полез: сделал вид, что извинился.
Коллеги несколько дней следят за поэтической дуэлью и уже называют Галкина и Панина современными Пушкиным и Дантесом. К счастью, они не стреляются — бьются на словах. Только от таких крепких слов даже опытные и знаменитые мужчины краснеют, как девочки. И оценивать драматургию и слог двух новоявленных мастеров пера они не берутся — как бы не навлечь гнев Примадонны. Подробнее — в репортаже программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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